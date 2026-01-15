²£ÉÍFC¤ÎÄÑñ¥ÂÀ¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë°ÜÀÒ²£ÉÍFC¤Ï1·î14Æü¡¢DFÄÑñ¥ÂÀ¡Ê¤Ä¤¯¤À¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1ÉôKAA¥Ø¥ó¥È¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î9Æü¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î18ºÐ¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖBIG¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ºòÇ¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¤ÎÄÑ¤Ï¡¢U-15¡¢U-16¡¢U-17¤Î³ÆÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¥æ