µÞÅ¾Ä¾²¼·è¤Þ¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁªµó¤ÎÁ°¤Ë¿·ÅÞ¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤­¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¤­¤ç¤¦¤ÏÃë¤¹¤®¤ËÁíÍý´±Å¡¤ØÆþ¤Ã¤¿¹â»ÔÁíÍý¡£ÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞ¤ÏÄ«¤«¤éÆ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¶è¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ë¡ÈÆü²Ý¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÁªµóÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÄÎ©·ûÌ±¼çÅÞÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½