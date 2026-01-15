ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¡¢¼ê¤ò¿¶¤ëÌý°æµµÈþÌéÈô¹Ô»Î¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡á15Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²­¡ÊNASA¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤«¤é¡Ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¸á¸å¡¢5¥«·îÍ¾¤ê¤Î¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡ËÂÚºß¤ò½ª¤¨¡¢ÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¤ÇÊÆÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²­¤ËÃå¿å¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£Æ±Î½¤ÎÈô¹Ô»Î¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¢´ÔÍ½Äê¤ò1¥«·î¤Û¤ÉÁá¤á¤¿¡£Ìý°æ¤µ¤ó¤ÎISSÄ¹´üÂÚºß¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÂ³¤­2