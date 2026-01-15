¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ 16Æü(¶â)¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤êÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó ¸½ºß¡¢º´ÅÏ»Ô¤ËË½É÷·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶¯É÷¡¦ÇÈÏ²¡¦¥Ê¥À¥ìÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¡1·î16Æü(¶â)Å·µ¤ ¡¦¾å±ÛÃÏÊý ÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï±«¤ä¥ß¥¾¥ì¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï11¡îÁ°¸å¤Ç¡¢3·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ ¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý