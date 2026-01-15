ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Î»ØÄêË½ÎÏÃÄ»³¸ýÁÈ·Ï¤ÎÁÈÄ¹¤é¤¬¡¢¹ñ¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤º¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤òÇÉ¸¯¤·Æ¯¤«¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢14ÆüÂáÊá¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï15Æü¡¢´Ø·¸Àè¤ÎË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦»³¸ýÁÈ»±²¼¤Î¾å¸¶ÁÈ´´Éô¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¼ãÍÕÂæ¤Î55ºÐ¤ÎÃË¤È¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô°ÀÄÅÄ®¤Î53ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤Ï2024Ç¯5·î²¼½Ü¤«¤é2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤ª¤è¤½100