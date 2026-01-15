¥ì¥Ð¥ì¥¸¡¼¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ð¸î¿¦¸þ¤±µá¿Í¡¦Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë²ð¸î¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡¢2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿²ð¸î¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²»Ù±çºö¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ð¸î¿¦°÷¤Î61.0%¤¬´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢»Ù±ç¤¬¸½¾ì¤Ë½½Ê¬¹Ô¤­ÅÏ¤ë¤«ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â°ìÄê¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë²ð¸î¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²ð¸î¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯½¾»ö¼Ô474¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯12·î2Æü¤«