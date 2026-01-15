¸µÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤¬¡¢Ç®¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£SAY MY NAME½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Çä¤òµ­Ï¿¤·¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢¶»¸µ¤æ¤ë¤á¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡È°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡ÉSAY MY NAME¤Ï¡¢2·î7Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎÀ¿¿®½÷»ÒÂç³Ø¡¦±ÀÄí¡Ê¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹Âç¹ÖÆ²¤Ç¡Ö2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Conc