£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤Ç¤Ïµð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀîÁê¾»¹°»á¤¬ÅöÁª¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£²É¼ÆÏ¤«¤ºÍîÁª¡£»ñ³ÊÁÓ¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÄÌ»»£µ£µ£³µ¾ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢À¤³¦µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò£¶ÅÙ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤È¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î³èÌö¤Çµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶áÇ¯¤Ï¾ï¤Ë¹â¤¤ÆÀÉ¼Î¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿ÀîÁê»á¡£ºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏÅÂÆ²