º£Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡á£¶£´¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¡£º£²ó¤«¤é¸õÊä¼ÔÆþ¤ê¤·¤¿Æ£Àîµå»ù»á¡Ê£´£µ¡á¸½ºå¿À´ÆÆÄ¡Ë¡¢´ä·¨µ×»Ö»á¡Ê£´£´¡á¸µ¶áÅ´¡¢³ÚÅ·¤Ê¤É¡Ë¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê£´£¶¡á¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍîÁª¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£´£µ¥»¡¼¥Ö¤ÎÆ£Àî»á¤Ï£¶£¶É¼¡ÊÆÀÉ¼Î¨£±£¹¡¦£´¡ó¡Ë¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£·£°¾¡¤Î´ä·¨»á