¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£¶£·¡¢°Ë£¶£³£â£ð¤ÈÊÑ²½¤Ê¤· ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:30»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.828 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.502¡Ê+67¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.46¡Ê+63¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.223¡Ê+40¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.907¡Ê+8¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.335¡Ê+51¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.219¡Ê+39¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.273¡Ê+45¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.045¡Ê+22¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.945¡Ê