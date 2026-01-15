ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢1Ì¾¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤«¤é¤Ï¡¢2023Ç¯WBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´µÚ¤ÓÆÃÊÌÉ½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ª»³»á¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÉ½¾´¼°¤Ï¸åÆü¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç