¤³¤È¤·¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥Ï¥àÁ°´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£