Ìµ½êÂ°¤Î»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±ÅÞ»²±¡´´Éô¤Ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¯»²±¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£»ûÅÄ»á¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ²ñÇÉ¤Ï»²±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£±£²£µµÄÀÊ¡Ë¤Þ¤Ç£µµÄÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£»ûÅÄ»á¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯»²±¡Áª¤Î½©ÅÄÁªµó¶è¤«¤éÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢¼«Ì±¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¼«Ì±¤Î¸µ»²±¡µÄ°÷¤òÂà¤±¤ÆºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·