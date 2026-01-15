ÀôÅÄÍµÉ§¡¦Á°½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀôÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸©ÃÎ»ö¤ò·Ð¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò2´üÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤º¿·³ã4¶è¤«¤éÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·ÍîÁª¡£2025Ç¯12·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀôÅÄ¤µ¤ó¤Ï15Æü¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¤¤¤Þ¤Î·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð´ûÂ¸ºÄÌ³¤Î¼Â¼Á²ÁÃÍ¤â²¼¤¬¤ê¡¢¸©¤ÎºâÀ¯¹¥Å¾¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¹ñÀ¯¤Ç½¤Àµ¤Ç¤­¤¿¤Î