1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Í¢ÆþÉÊ¤ò°·¤¦¸½¾ì¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤ä¡ÖÅÝ»º¡×¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤Î±ß°Â¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤³¤Î²»¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢450¥°¥é¥à¤Î¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æ¡¼¥­¤¬¿Íµ¤¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ï¥¦¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ç¥ó¥¸¥ã¡¼¾¾±Ê¸÷¹°¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂç¤­¤¤¥°¥é¥à¿ô¤òÍê¤ó¤Ç¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡ÊÎÌ¤ò¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¡×¼Â¤Ï¡¢Àè·îËö¤Ë200±ßÃÍ¾å¤²¡£¥»¥Ã¥È¤Ç3800