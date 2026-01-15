¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤¬¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ëApple TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢Apple TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ¨ÏÓ¸ò¾Ä¿Í¡É¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤Ë!?¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¾ìÌÌ¼Ì¿¿ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤¬¡¢Âè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤¹¤ë¥¹¥ê¥é¡¼¥É¥é¥Þ¡£¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¹Ô¤­