TikTok¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤Á¤æ¤¦¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥©¥í¥ï¡¼500Ëü¤Î165cmÈþ½÷¤¬¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÈ´·²¡×¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê18Ëç¡Ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆTikTok¤òÃæ¿´¤ËSNS¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Á¤æ¤¦¡£Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï500Ëü¿Í°Ê¾å¡£7Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ÖAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¼Âºß¤¹¤ë»ê¹â¤Î½÷¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È