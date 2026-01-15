1·î13Æü¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï½éÎø¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½ÂêÄÌ¤ê½é²ó¤«¤éÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Å¸³«¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°æ¾å¿¿±û¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¤ò³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¤¿¡ÈÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í­¤¹¤ë4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¡¢23Ç¯¸å¤Ë½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï·º