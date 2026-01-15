ÀÐÀî¸©Æâ¤Î²¹ÀôÃÏ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬15Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éü¶½¤Î¤µÃæ¡¢½é¤á¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿²¹ÀôÃÏ¡£¤½¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä15Æü¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ8¤Ä¤Î²¹ÀôÃÏ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡ÖÀÐÀî¤Î²¹ÀôÊ¸²½¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤·¤«¤ï ONSEN GO¡× ÀÐÀî¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î²¹ÀôÃÏ¤¬Ï¢ÂÓ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤¦´Ñ¸÷¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¹¡£´óÅÄ ÂçÃÏ µ­¼Ô¡§¡Ö¤­¤ç¤¦