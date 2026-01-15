»³·Á¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿Ä¹°æ»Ô¤Ç¡¢15Æü¤«¤éÈ¯Á÷ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë³èÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹°æ»Ô¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤ÆÇÛÉÛ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹°æ»Ô¤Ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê3080±ßÊ¬¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤òÁ´»ÔÌ±¤ª¤è¤½2Ëü4000¿Í¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£È¯Á÷ºî¶È¤Ï15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1·îÃæ¤ËÁ´À¤ÂÓ¤Ø¤ÎÇÛÉÛ¤ò´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸½ºß¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Ï27Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤ª