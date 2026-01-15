Ìý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å5»þ41Ê¬¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î¤«¤éISS¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìý°æ¤µ¤ó¤ò´Þ¤à±§ÃèÈô¹Ô»Î4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å5»þ41Ê¬¤Ë¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²­¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ë°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢Í½Äê¤òÁá¤á¤Æ¤Îµ¢´Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£