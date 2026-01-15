µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ø¾¾²°¡Ù¤¬¿·¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£2026Ç¯1·î20Æü¤«¤éÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥à¥Ç¥ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤Ê¤É¤Î4¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ïÉÊ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤«¡£µíÐ§²°¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¤³¤ì¤¬»Ý¤¤¡ª2025Ç¯¤ËÂÔË¾¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼²½¤·¤¿¡Ö¤¦¤Þ¥È¥Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë