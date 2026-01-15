¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤È¶âÂô»Ô¤¬ÀÄ²ÌÅï¤Î°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¡¢¶âÂô¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÀÐÀî¸©¤Î½êÍ­ÃÏ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÀ¾Ç°¤Ë¤¢¤ë¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ï¡¢·úÀß¤«¤é60Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³Âî»ÔÄ¹¤Ï15Æü¡¢¶âÂô»ÔÌò½ê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÀÄ²ÌÅï¤Î°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤¬½êÍ­¤¹¤ë¶âÂô»ÔÌ«3ÃúÌÜ¤ÎÅÚÃÏ¤ª¤è¤½7¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ò¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤ë