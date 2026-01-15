Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤Ê¤É°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤¿¤¤´°·ëºÑ¤ßºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÍÍ¡¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ì¾ºîÂ·¤¤¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ËÜ¤òÆÉ¤à¢£¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä