ºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø»þÞâÀ­³è¡Á¥Í¥ª¾¼ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¡Á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¿·Ç¯¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¡¢Ç¯»Ï¤Ï¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Îµ®Êý¡Ä¤ªÌß¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¡© »ä¤Ï¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤×¤¯¤×¤¯¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¤³¤¿¤Ä¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¿¤Ä¤Ë¼ÖÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¿¤Ä¥«¡¼¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¼ûÍ×ÀäÂÐ¤¢¤ë¤·¡¢Çä¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡£¡£2025Ç¯¤Î12·î22Æü¤Ç25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¡ª¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¥¢¥ì