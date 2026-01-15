¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤­¤çÉâ¾å¤·¤¿¡Ö²ò»¶¡×¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 14ÆüÌë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ý¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¢£µ­¼Ô¡Ö²ò»¶¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×¢£¹â»Ô¼óÁê¡ÖÀè¤Û¤É¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½¤ÎÊý¡¹¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£¡×¢£µ­¼Ô¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤