１５日、アナンド外相（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京1月15日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、訪中したカナダのアナンド外相と北京で会談した。１５日、アナンド外相と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）