¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼µé¤Îµ»½Ñ¤È´°À®ÅÙ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¡¢DB¤ÎÎò»Ë¤Ï1948Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤Âå¸òÂå¤ò½Å¤Í¡¢12Ç¯Â³¤¤¤¿DB9¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤Ù¤¯2016Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢DB11¡£¥Þ¥ì¥¯¡¦¥é¥¤¥Ò¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤¬¥Õ¥©¡¼¥É»þÂå¤À¤Ã¤¿V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÜ¤»¤Æ¡£¡Ú²èÁü¡Ûº£¤Ê¤éBMW M2¤Î¤´Í½»»¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó DB11ºÇ¿·DB12¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤âÁ´102ËçÆ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¥×