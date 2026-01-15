1·î15Æü¸á¸å4»þ50Ê¬º¢¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÉôÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ì»þÌó2000¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å7»þÈ¾¸½ºß¡¢²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸ ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï·Ù»¡´±¤¬¸òº¹ÅÀ¤Ç¼ê¿®¹æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÉôÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥°¥ê¥Ã¥É¤ÏÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£