ÀÐÀî¸©¤Ï15Æü¡¢2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë4¿Í¤ÎÇ§Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï·×707¿Í¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£24Ç¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¹ë±«¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ë1¿Í¤ÎÇ§Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£