1975Ç¯¡Ê¾¼50¡Ë4·î¤Ë³«¾ì¤·¤¿À¾ÆüËÜ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¡Ë¤Î50¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥Ú¤¬1·î15Æü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë2014Ç¯ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Î¾®ÅÄ¹¦ÌÀ¡Ê47¡á¥À¥Ã¥¯µ»·ú¡Ë¤È¡¢ºòÇ¯¥Ä¥¢¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Ä¹ÌîÂÙ²í¡Ê22¡áÊ¡²¬ÃÏ¹Ô¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£»²²Ã¼Ô¤È¥Ë¥¢¥Ô¥óÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï¾®ÅÄ¹¦¤¬¸¦½¤À¸¤È¤·¤ÆÏÓ¤òËá¤­¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¸å¤â6Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ì½ê¡£¾®ÅÄ¹¦¤Ï¡Ö19ºÐ¤ÇÆþ¼Ò