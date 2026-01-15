¼Â¹ÔÌò¡¦»Ø¼¨Ìò ÂáÊá µîÇ¯11·î¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Î¼ÁÅ¹¤Ç¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É12ÅÀ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ëÃ«¸ýÍÆµ¿¼Ô 12·î17Æü¡¢·§ËÜ¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆJR·§ËÜ±Ø¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¹õ¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃË¡£ ¡ÖÃ«¸ý¤µ¤ó¡ª¡× µ­¼Ô¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«¸ýÎË¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£ Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¡Ä