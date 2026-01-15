ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¤Î¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ï10¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ºòµ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Î¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÏºòÇ¯ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ÊÍè2ÀïÌÜ¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ï½éÄ©Àï¤À¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤à¹½¤¨¤À