¥ª¥ê¥¹¤Î¿·ºî¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È ¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡×¡ÊRef.01 754 7779 4061-07 5 19 25¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÆ±¿´±ß¥À¥¤¥ä¥ë¤ÈÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£²Á³Ê¤Ï36Ëü8,500±ß¡£¡ûÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥óº£²ó¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È ¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡×¤Ï¡¢1938Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¹¤Î