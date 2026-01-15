¥­¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï1·î14Æü¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶âÍ»Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæ³ÓÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¡Á8·î29Æü¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ØÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³Æ200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä?¡ÖQ1.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¡×¤¬28.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê¾åÁ°¡×¤¬49.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿