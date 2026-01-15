¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¤ä¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤È¤Î¡ÖMamushi¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÍº´î¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤ÎÊñ³ç·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë300 Entertainment¤ÎÆüËÜ»ÙÉô¤È¤Ê¤ë300 Entertainment Japan¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£¤äÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÍº´î¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É