Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤à¤±¡ÖÃæÆ»¤Î²þ³×ÀªÎÏ¡×¤ò·ë½¸¤·¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿·ÅÞÌ¾¾Î ¤¢¤¹¤Ë¤â¸øÉ½¤¹¤ëÊý¿ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï½°µÄ±¡¤Ç¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï©Àþ¡×¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤Ç¿·ÅÞ¤òºî¤ê»²µÄ±¡¤äÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤ÏÎ©·û¤È¸øÌÀ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»Ä¤¹·Á¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤«¤é