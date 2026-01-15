Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¾¯½÷¡Ê15¡Ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£³°½Ð¤í¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿¦¤Î¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ë½»¤à¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤ÏµîÇ¯8·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¸½¶â2Ëü5000±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂáÊá