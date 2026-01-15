¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBANDAI SPIRITS¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó ²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤«¤é¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¡£È¯Á÷¤Ï10·î¤ÎÍ½Äê¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¹¤ëÅÅµ¤¥®¥ß¥Ã¥¯ÅëºÜ12µÓ¤Î°Ø»Ò¤ò»È¤¤¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤ò½Ð¤·È´¤¤