ÆüËÜ³¤¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤¦Äãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÌÚÍËÆü¤Ï¿åÍËÆü¤è¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÍËÆüÌë¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶âÍËÆü¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²«º½¤¬¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤ËÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¡ÚÀã¤ä±«¤ÎÍ½ÁÛ¡ÛÌÚÍËÆüÌë¤ÏËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£