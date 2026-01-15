°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤¬60Âå¤Î½÷À­¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºäÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÀÐ»³¼ÂÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ60Âå¤Î½÷À­¤¬½»¤à²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤ê¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç½÷À­¤¬½êÍ­¤¹¤ë¼Ö¤ËÇíÎ¥ºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯9·î¤ËÈï³²¼Ô¤Î½÷À­¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯ÅÅÏÃ¤¬¤­¤¿¤ê²È¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ç