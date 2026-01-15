沖縄県国頭郡恩納村で自主トレを行っているロッテの宮粼颯が15日、球団を通じてコメントを発表した。宮粼は「去年2試合一軍で投げて見つけた変化球などの課題を潰しながら、そして自分の強みであるストレートをどうさらに高めていけるかと考えながらレベルアップできるように頑張っています。そのためにも毎日、傾斜のあるところでピッチングをしています。春のキャンプでも初日からブルペンに入ってアピールした