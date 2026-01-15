¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î2·³ËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¶Ã×¤Ë°ÕÍß¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Â³¡¹¤È¡ª ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥É¥é¥´¥ó¥º2·³ËÜµòÃÏ¤Ï¥Ê¥´¥äµå¾ì¤«¤é¤É¤³¤Ø¡©°ÜÅ¾Àè¤ËÅì³¤3¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Â³¡¹Ì¾¾è¤ê ¹­Âô»ÔÄ¹Ž¢¤Ç¤­¤ì¤ÐÌ¾¸Å²°¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¡ÄŽ£ ¡ÈÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¡É¤·¤¿»ÔÄ¹¤Î¥¢¥Ôー¥ëÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿ Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ï¡¢1948Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î1·³ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢1997Ç¯¤«¤é¤Ï2·³¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ