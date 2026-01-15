¤³¤Î1½µ´Ö¤ÇºÇ¤âË»¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£25»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë2»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹Ä¶ÃÆ´Ý¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë½êÂ°¤¹¤ë23ºÐ¤ÎFW¥É¥ë¥²¥ì¥¹¡¦¥Í¥Í¤À¡£¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ï10Æü¤Ë¥È¥ë¥³¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ·è¾¡¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤ò2-0¤Ç·âÇË¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Í¥Í¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë69Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¤â¥Í¥Í¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¥Þ¥êÂåÉ½