¡Ú¤¢¤¹16Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñÅ·µ¤¡Û¡û¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦´ØÅì°ÊÀ¾¤Ï½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¦²«º½¤âÈôÍè¤Î²ÄÇ½À­¡¦Âçºå¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ì¤Ð1·î¤È¤·¤Æ27Ç¯¤Ö¤ê¡¦Åìµþ¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ì¤Ð1·î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¦ËÌÆüËÜ¤Ï¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¢¤¹16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¾å¶õ¤ÎÃÈµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢´ØÅì°ÊÀ¾¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î½ê¤Ç15¡î°Ê¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë20¡î°Ê¾å¤Î½ê¤â¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¼¯»ùÅç