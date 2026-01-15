È¿ÂÎÀ©¥Ç¥â¤¬Â³¤¯¥¤¥é¥ó¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬·³»ö¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«NBC¤Ï14Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·³»öºîÀï¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£NBC¤Ï14Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²¿¤«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤