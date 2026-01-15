Apple TV¤Ë¤è¤ë¥´¥¸¥é½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡ÙÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®³«»Ï¡ª¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥°¤¬¿·¤¿¤Ë»²Àï¤·ÂçË½¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè2ÃÆ¤È¡¢¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£