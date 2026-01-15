ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶âÂ°²Á³Ê¤ÏµÞÆ­¤·¤¿/Angel Garcia/Bloomberg/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤­¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶¯¤¤¹ÔÆ°¡×¤ò¼è¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡ËµÄÄ¹¤Î·º»öÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢Êª²ÁÂÐºö¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ý±×¸»¤ò¶¼¤«¤¹¾ÇÅÚºîÀï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ïº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë