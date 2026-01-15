¡ØÂè32²ó¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÂç²ñ2026¡ÙºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤¿¤«¤ÎÍ§Íü»á¡Ê77¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡ª¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡õ¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¤é¡Ø¼«¿È¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¿¤«¤Î»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢125ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤­¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ï¾ÆÆù¤È¤«¥Ð¥ó¥Ð¥ó¿©