¾®Àµ·î¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎºîÊÁ¤òÀê¤¦¡¢¡ÖÀãÃæÅÄ¿¢¤¨¡×¤¬ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤äÌÔ½ë¤ÈËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶­¤Ç¤Î¥³¥á¤Å¤¯¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÒ³²¤Î¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê1Ç¯¤ÈË­ºî¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀãÃæÅÄ¿¢¤¨¡×¤Ï¡¢¾®Àµ·î¤Î1·î15Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÇÀ²È¤¬¹Ô¤¦ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¥¤¥Í¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡¢°ð¤ï¤é¤ÈÂçÆ¦¤Î³Ì¤òÂ«¤Í¤¿¤â¤Î¤òÀã¤ÎÃæ¤Ë¿¢¤¨¡¢¥³¥á¤ÎºîÊÁ¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÎÂëÁãÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ¡¢¹Ô»ö¤¬ÅÓÀä¤¨